Aanbrengen van 4800 kuub zand voor Port of Urk begonnen

Bouwrijp

Wethouder Nathanaël Middelkoop is blij dat er nu een start gemaakt wordt: ,,Na een lange tijd van plannen, schetsen en besluitvorming kunnen we nu echt beginnen. We hebben hier samen met de ondernemers lang naar uitgekeken en nu is het zover. Port of Urk wordt een belangrijke basis voor veel bedrijven en dus de economie van Urk.’’

Informatiebijeenkomst

Dinsdagavond 11 oktober is er een informatieavond in de Koningshof. Bezoekers worden bijgepraat over de laatste stand van zaken over Port of Urk. De avond is ook digitaal te volgen of later terug te kijken via de website. Aanmelden kan via info@portofurk.com.