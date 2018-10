Aanhouding na inval bedrijfspand Urk

Over de aanleiding van de inval kon de politiewoordvoerder van Midden-Nederland een paar uur later nog niets zeggen. ,,We hebben een hoeveelheid niet toegestane consumentenvuurwerk aangetroffen. Hoeveel is nog niet bekend, dat zijn we aan het onderzoeken. In tegenstelling tot andere berichten zijn er geen vuurwapens gevonden, maar een boksbeugel is wel aangetroffen. Daarop hebben we een 22-jarige inwoner van Urk aangehouden.”