‘Aanval’ Amsterdams raadslid over homohaters op Urk schiet in verkeerde keelgat: ‘Onacceptabel’

19 juli Inwoners van Urk kunnen zich volgende week zonder afspraak laten vaccineren tegen corona in het dorp. Hiermee hoopt GGD Flevoland de vaccinatiegraad op Urk op te krikken. ,,Het kan nog altijd beter’’, zegt woordvoerster Marjon Antoons. De vaccinatielocaties in Dronten, Zeewolde en op Urk komen in september overigens weer vrij.