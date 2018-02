Akkerbouwer baalt van gemillimeter Urk met nieuwbouw Schokkerhoek

Maandag stapte de agrariër naar de hoogste bestuursrechter tegen het bestemmingsplan Schokkerhoek waarin circa 1.450 woningen zijn opgenomen.

Lees ook Kan de Domineesweg op Urk het verkeer aan? Lees meer

De agrariër wil 100 meter afstand tot de nieuwe woningen om overlastklachten te voorkomen. ,,Ik heb nu te maken met één buurvrouw maar straks krijg ik er 400. Dat is niet meer te behappen'', zegt hij tegen drie bestuursrechters die het bestemmingsplan tegen het licht gaan houden. Daar is geen haast bij. Urk begint pas over een paar jaar met de ontwikkeling van het woongebied.

Volgens Urk is een afstand van 26 meter voldoende. Die afstand moet volgens een deskundigenrapport van de gemeente tenminste in acht worden genomen. Dit vanwege het verstuiven van bestrijdingsmiddelen in de fruitteelt. Bij die afstand is echter ook een groenblijvende haag van een paar meter breed noodzakelijk. ,,Het zal in theorie allemaal wel kloppen, maar dat moet je als gemeente niet willen'', zegt Voragens raadsvrouw Wilma Krijger. Volgens haar zal een op de millimeter afgemeten afstand in de praktijk problemen geven. Voragen teelt overigens geen fruit. Maar hij mag het wel op zijn bedrijf zodat de gemeente er rekening mee dient te houden.

Vier keer zoveel

De akkerbouwer wil geen 26 meter afstand maar 100 meter. Op zijn bedrijf mag hij van de gemeente Noordoostpolder ook melkvee houden. Daar hoort een afstand bij van 100 meter tot nieuwe woningen, zegt hij. Voragen heeft nu geen koeien maar hij heeft genoeg grond om er tenminste 99 te houden. Of dat in de toekomst ook gaat gebeuren weet hij niet. ,,Ik heb vijf kinderen die me kunnen opvolgen'', zegt hij.

Als er eenmaal woningen staan lopen zijn bedrijfsopvolgers tegen allerlei beperkingen op. Volgens de gemeente is een levensvatbaar melkveebedrijf niet mogelijk. ,,Hooguit een bijverdienste'', aldus een woordvoerder van de gemeente. Indien Urk met ruimere afstanden rekening moet houden is er volgens de gemeente geen man overboord. De nieuwe huizenblokken buigen dan iets eerder af. De grond waar niet gebouwd mag worden zou kunnen worden bestemd voor wegen of groen dat in de wijk ook nodig is.

Uitspraak

In oktober schorste de Raad van State een deel van het bestemmingsplan Schokkerhoek op aandringen van Voragen. De voorzieningenrechter vond toen dat er 50 meter moet zitten tussen de nieuwe wijk en het agrarische bedrijf. Hoe de einduitspraak eruit komt te zien wordt over zes weken duidelijk.