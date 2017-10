Al 10.000 passanten haven van Urk; gaat het record sneuvelen?

Feest in de haven van Urk. Gisteren verwelkomde de haven de 10.000ste passant van het jaar. De zeilers werden door de haven in het zonnetje gezet en ontvingen van wethouder Geert Post een Urker cadeaupakket.

De Urker haven is zeer in trek. Vorig jaar meerden ruim 11.000 schippers hun boot aan in de vissershaven, een record. Maar havenmeester Jan van den Berg hoopt het record dit jaar te verbreken. ,,We doen ons best, maar het hangt af van het weer."

Het zijn veelal passanten die hun zeilschip of motorjacht de haven van Urk in sturen, maar de haven biedt ook plaats voor campers. Eind oktober zit het vaarseizoen er officieel op, maar in de laatste tweeënhalve maand van het jaar probeert de haven zijn oude record te verbreken. En dat moet lukken, vindt de havenmeester: ,,We hebben het meeste nu wel gehad, maar de herfstvakantie is nu bezig en de grijze golf komt nog."

Weer en wind

,,Het weer en de windrichting is allesbepalend", zegt Jan. Als het weer slecht is, blijven de meeste plezierschepen aan wal. Volgens Jan doet de Urker haven niets anders dan het breken van records. ,,We breken elk jaar records."

De Bruine Vloot