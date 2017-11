'Allah Akbar'-roepende man met mes op Urk is 47-jarige inwoner van Nagele

Rond 08.35 uur kreeg de politie een melding dat een man een deuk in een auto had getrapt bij het Avia tankstation op de Vliestroom. Vervolgens liep hij met een mes te zwaaien.

Waarschuwingsschot

Agenten gingen ter plaatse en sommeerden de man om het mes weg te doen. In plaats daarvan wierp hij het wapen naar de agenten en pakte het vervolgens weer op. Toen hij bleef weigeren mee te werken aan zijn aanhouding, loste een van de agenten een waarschuwingsschot. Daarna kon de man alsnog worden aangehouden

De 47-jarige man is overgebracht naar het bureau. Hij is ingesloten voor verhoor. De politie is direct een onderzoek gestart en heeft inmiddels al diverse getuigen gehoord. Het onderzoek wordt voortgezet.