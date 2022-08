Alles kwijtraken door een explosie: Femmie en Iede uit Urk weten hoe dat voelt

Haar ogen worden weer vochtig als ze over de fatale dag vertelt. ,,Sorry, het zit nog steeds hoog”, zegt Femmie Koffeman. In juni 2016 verwoestte een daverende gasexplosie en een daaropvolgende brand haar huis aan de Grote Fok op Urk. Bij rioolwerkzaamheden in de straat was een gasleiding aangetikt en terwijl de werklieden op hulp wachtten hoopte het gas zich ongemerkt op in de riolering onder een rijtje van zes huizen.