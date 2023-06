Als op Urk de graven bijna op zijn, maken ze er 1700 bij (en dat mag wat kosten)

met video Dit is de slechtste weg van Zwolle (gemeente trekt miljoenen uit om asfalt in stad op te lappen)

De slechtste weg van Zwolle, misschien van Overijssel of zelfs van heel Nederland? Voor ruim een half miljoen euro gaat de gemeente deze gevaarlijke ‘hindernisbaan’ in het buitengebied van de stad herstellen. Nodig ook, want als iemand hier z'n auto of erger kapot rijdt, draait Zwolle vrijwel zeker op voor de schade.