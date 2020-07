Anderhalf jaar cel voor kinderlokker die toesloeg op Urk

Lichaam van vermiste Duitser (21) gevonden die al dagen werd gezocht door politie en dregteam uit Urk

1 juli Het lichaam dat dinsdagmiddag gevonden is bij een plas in Giesbeek, is dat van de 21-jarige Duitser die dagenlang vermist was. De man verdween vrijdagavond na een duik van een boot en kwam daarna niet meer boven water. Ook een dregteam uit Urk zocht naar de man.