‘Annie’ plunderde via Marktplaats de rekening van Inge uit Urk: ‘Alles stond op nul, ze zijn echt heel sneaky’

Inge Hoefnagel uit Urk had schoenen te koop staan via Marktplaats, waar ze in contact kwam met ene ‘Annie’ uit Roermond, die al veertien jaar op de verkoopsite actief zou zijn. Dat stond althans op haar profiel. Via WhatsApp besloten Inge en Annie verder te praten. ,,Ik ben meestal wel achterdochtig, maar haar foto op WhatsApp zag er betrouwbaar uit", blikt Inge terug op het gesprek dat ze afgelopen vrijdagavond 1 mei had.

Koper Annie besloot de schoenen van Inge te willen kopen, maar daarvoor moest Inge wel eerst 0.01 cent overmaken en zo bewijzen dat zij geen oplichter was. Volgens Inge wilde de koopster dit, omdat zij eerder al eens was opgelicht. Inge kreeg een Marktplaats-link doorgestuurd. ,,Ik had in mijn hoofd dat ik moest opletten of er een slotje en https/ stond. Als dat zo is, is het veilig. En deze link zag er veilig uit. Ik werd heel netjes omgeleid naar de pagina van mijn bank.”