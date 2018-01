De schade die de losgebroken Verhalenark op Urk veroorzaakte loopt in de tonnen. ,,Kan maar zo een half miljoen zijn’’, zegt havenmanager Eef de Vries. Plezierjachten liepen forse deuken op, een steiger is vernield. ,,Alleen die kost al een ton.''

De ‘Ark van Noach’, rukte zich tijdens de storm van vorige week los en ramde enkele plezierjachten in de haven. De storm was ze krachtig dat de Ark een bolder uit de grond losrukte. ,,Die zijn gebouwd op horizontale trekkracht’’, stelt De Vries. ,,De Ark is een hoog schip en het water stond een halve meter hoger dan normaal.’’ Met andere woorden: de boot trok de bolder meer omhoog dan opzij. En daar was die niet op gebouwd.

Aansprakelijk

Daarmee is voor De Vries de vraag getackeld of de gemeente Urk aansprakelijk is voor de schade. ,,Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid. De eigenaar van de boot is aansprakelijk.’’

Schuld

Die eigenaar is theatermaker Aad Peters. Hij spoedde zich 3 januari van Elburg - waar hij in de weer is met zandsculpturen - naar de haven van Urk, waar zijn ark op drift was geraakt. ,,We hebben toen meteen een sleepboot ingeseind en onze verzekeraar gebeld. Die was heel snel ter plekke.’’ Peters gaat geen uitspraken doen over wie de schuld heeft aan het drama. ,,Als je daar over iets wilt zeggen, moet je er verstand van hebben. Dat heb ik niet.’’ Peters is eigenaar, maar geen zeeman. Daar hij heeft hij mensen voor, die de ark van Oslo tot Elburg hebben begeleid.

Eé bolder werd scheefgetrokken, een andere werd finaal uit de grond gerukt door de Ark tijdens de westerstorm op 3 januari.

De bolder die vorige week compleet werd losgetrokken van de kade bleek na de storm in het water onder de ark te hangen, nog aan het touw waarmee de boot was vastgelegd.

Volgens havenmanager De Vries zijn twaalf boten beschadigd. ,,Variërend van lakschade tot deuken.’’ Zoals de veerboot De Zuiderzee, die tussen Urk en Enkhuizen pendelt. ,,Die heeft over een lengte van 12 meter de zijkant in elkaar zitten.’’ Ook een drijvende steiger ligt aan gruzelementen.

Hoort de Ark van Noach in de haven van Urk in het stormseizoen? De Vries: ,,Er liggen meer grote schepen in de haven. Daar is niks mee gebeurd.’’