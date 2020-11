Avondklok is ‘allerlaatste optie’ voor Urk: eerst maar eens allemaal aan het mondkapje

In zijn laatste persconferentie over de coronacrisis zei premier Rutte dat er ‘extra maatregelen’ mogelijk zijn voor regio’s waar de besmettingscijfers langere tijd hoog zijn. Als voorbeelden noemde hij een avondklok en de sluiting van scholen. De vraag is of Urk in aanmerking komt. Ook maandag is het dorp nog een felrood eilandje in een grijze zee. Het aantal besmettingen piekt in het dorp, terwijl het in de nabije omgeving reuze meevalt.