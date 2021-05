Babyboom bij voetballers Urk, vijf baby’s in half seizoen: ‘Niets met corona te maken’

Corona wint weer flink terrein op Urk: ‘Kans op groepsimmu­ni­teit afgenomen’

12 april Corona heeft de afgelopen weken flink terrein gewonnen op Urk. Er is een corona-uitbraak in het verzorgingshuis met zeker drie besmettingen en vorige week zijn vijf inwoners opgenomen in het ziekenhuis. ,,De kans op groepsimmuniteit op Urk is afgenomen”, zegt onderzoeker Hans Zaaijer van bloedbank Sanquin.