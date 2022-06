Babygeluk met zwart randje op vluchtelingenboot op Urk: ‘Ze facetimen elke dag’

Blauwalg steekt de kop weer op: Urk heeft primeur in Flevoland

Het is jammer bij de voorspelde zomerse temperaturen, maar verkoeling zoeken bij het Dijkstrand op Urk is misschien even niet zo verstandig. De pret wordt verstierd door blauwalg die vlak voor het weekend door de Omgevingsdienst Flevoland is gevonden. Zwemmen is op eigen risico.

21 juni