Baksteen door ruit: burgemeester Urk gaat uit van baldadigheid

Raad Urk betreurt vertrek burgemees­ter

5 juli Het gisteravond aangekondigde vertrek van burgemeester Pieter van Maaren naar Zaltbommel kwam voor de gemeenteraad van Urk als een volkomen verrassing. Zelfs partijgenoot Hans Crebas (CDA) had geen enkel signaal gekregen dat Van Maaren weg wilde. ,,Hij had net bijgetekend voor een tweede periode. Hij was zo verweven geraakt met Urk, voelde zich thuis in de cultuur hier. Dat moet je altijd maar even afwachten met een burgemeester.”