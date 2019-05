Balk Shipyard op Urk breidt directie uit

video Hulpverle­ners bevrijden zwanen op Urk en in Beltrum van levensge­vaar­lijk visgerei

21 mei Hongerige zwanen draaien hun ranke hals niet om voor een kleine vis. Afgelopen weekeinde zijn enkele elegante watervogels - onbedoeld - bijna zelf ten prooi gevallen aan vissers. Zowel op Urk als in Beltrum (gemeente Berkelland) moesten hulpverleners in actie komen om in visdraad verstrikt geraakte zwanen van een wisse dood te redden.