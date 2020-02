Bedrijven op Urk de dupe van vertraging buitendijkse haven: ‘Kijken naar alternatieven’

Twee keer hebben medewerkers van Balk Shipyard volgens eigenaar Daan Balk een stuk uit hun bedrijfspand op Urk moeten halen. Dit om een groot schip te kunnen verplaatsen. ,,We lopen tegen onze fysieke grenzen aan en hebben meer ruimte nodig”, zegt Balk. Hij baalde daarom flink toen de Raad van State in december vorig jaar een streep zette door de aanleg van een buitendijkse haven in het IJsselmeer bij Urk. Volgens de rechter is er onvoldoende duidelijkheid over de stikstofuitstoot.