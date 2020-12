Bekende huisarts uit Urk in kritieke toestand op intensive care: ‘Dit maakt indruk’

Jan Bakker is geboren op Urk en nu arts in New York: ‘Corona zorgt voor chaos in Amerika’

21 december Als een van de eerste Nederlanders in New York en misschien wel in heel Amerika is intensivist Jan Bakker (63) gevaccineerd tegen corona. Het is ‘chaos’ in het land, zegt de geboren en getogen Urker. ,,Corona blijft maar doorgaan, niemand ziet het voorlopig opgelost worden.’’