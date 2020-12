Bemanning gezonken Urker kotter kroop door oog van de naald: ‘Ze waren in shock’

Video Staat Urk nieuwe onrust te wachten? Politie betrapt twee personen op maken molotov­cock­tails en bezit 150 kilo vuurwerk

5 december De een wilde molotovcocktails maken, de ander had 150 kilo vuurwerk in bezit. Na meerdere tips heeft de politie op Urk twee personen aangehouden. Of er een verband is met de ongeregeldheden van de afgelopen twee weekenden op Urk is onduidelijk.