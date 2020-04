Bert van H. bekent aanslag op Urk in briefje aan buurt: ‘Het had een knal voor de schrik moeten zijn’

video A6 kort geblok­keerd door botsing met vrachtwa­gen

29 april Bij een ongeval op de Ketelbrug is vanmiddag een inzittende zwaar gewond geraakt en per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Door de aanrijding, waarbij een bedrijfsbusje en een personenauto in botsing kwamen met een vrachtwagen, was de weg richting Lelystad enige tijd afgesloten.