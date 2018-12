Bij deze scheepswerf op Urk vliegen de luxe miljoenjachten de deur uit

UPDATE Nog geen witte rook voor zorg Noordoost­pol­der en Urk, maar akkoord dichtbij

6 december De gesprekken met de Stichting Antonius Zorggroep over de continuïteit van zorg in de Noordoostpolder en op Urk bevinden zich volgens de curatoren in vergevorderd stadium, maar witte rook is er nog niet. De curatoren zeggen in een verklaring dat er nu met de Antonius Zorggroep over de laatste openstaande punten wordt gesproken.