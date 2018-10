Blinde goalballers uit heel Europa sporten samen ‘in stilte’ op Urk

Dit toernooi is ter ere van het vijfjarig jubileum van de lokale blindensportvereniging GVUZ, de Goallball Vereniging Urk en Zwolle. Zij trappen het toernooi op de vroege vrijdagochtend af tegen Waalwijk (8-4 winst). De openingsceremonie is al vervroegd, omdat er last minute nog een team uit Tsjechië aansloot. Zij maken het internationale gezelschap compleet. Teams uit België, Duitsland, Engeland, Griekenland, Roemenië en Denemarken zijn naar Urk afgereisd. Ze slapen op campingbedden die het Rode Kruis in een zaal tussen de speelvelden heeft neergezet. ,,Het was wel wat koud vannacht, maar verder is iedereen heel positief", zegt Michiel van den Berg van de organisatie.