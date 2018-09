Bootjes en auto gaan op Urk in vlammen op

Iets voor 03:30 uur volgde een nieuwe brandmelding. In een hofje achter een aantal woningen aan de Zuiderpalen stond een geparkeerde auto in brand. De tweede ploeg van Urk werd opgeroepen omdat de eerste ploeg nog bezig was aan de Griend. Zij konden voorkomen dat het vuur uitbreidde naar het pand van een kapsalon. De ruit daarvan was al gesprongen. De auto is total loss verklaard.