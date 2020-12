Botter uit Urk die belangrijke rol speelde bij evacuatie watersnood, keert na 68 jaar terug naar rampgebied

VIDEO Urk wil met jeugd in gesprek over vuurwerk­rel­len: 'Wat zegt dit over de opvoeding?’

1 december Urk likt de wonden na wederom een weekend met vuurwerkrellen. Zowel kerk, school als gemeente wil met de jeugd in gesprek over de onrust. Niet meteen met de beschuldigende vinger hun kant op wijzen, is het motto. En wat vinden jongeren zelf? ,,Er was niet zo veel aan de hand.’’