Brand in loods van recyclebedrijf op Urk, brandweer met hoogwerker ter plaatse

Politie contro­leert alle toegangswe­gen naar Urk, ‘we willen het hier rustig houden’

29 januari De politie is bezig met een grote controle rondom Urk, iedereen die het dorp in wil, wordt gecontroleerd. Sinds vanmiddag 16.00 uur is er een noodverordening van kracht, waarmee iedereen die niets te zoeken heeft in het dorp, kan worden weggestuurd.