Brandweer op Urk baalt van rol oudere inwoners bij vuurwerkrellen

De brandweer op Urk is niet te spreken over de rol van oudere inwoners bij de vuurwerkrellen in het dorp zaterdagavond. Een grote groep jongeren stak zwaar vuurwerk af en gooide dit naar de hulpdiensten, maar ook ouderen hebben zich volgens de brandweer niet van hun goede kant laten zien.

‘Urk is groos op de brandweer en de brandweer is groos (trots, red.) op Urk. Deze mening werd zaterdagavond door ons korps in twijfel getrokken doordat we tijdens het uitoefenen van onze werkzaamheden gehinderd en belaagd werden door ouderen die op de sensatie afkwamen om te kijken en door de jeugd die ons bekogelde met vuurwerk en bierflessen’, meldt de brandweer in een bericht op Facebook.

Auto in vlammen opgegaan

Tientallen jongeren waren zaterdagavond op de been in het vissersdorp. Op verschillende plekken werden brandjes gesticht. In het Wilhelminapark ging een auto in vlammen op en op de naastgelegen rotonde aan de Akkers werd brand gesticht en zwaar vuurwerk afgestoken. Politie en brandweer hadden ruim twee uur nodig om de orde te herstellen en de branden te blussen. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht.

De brandweer heeft een duidelijke boodschap voor oudere inwoners. ‘Aan de ouderen, kom niet naar zulke incidenten, hiermee belemmer je ons werk. Aan de jeugd, toon respect voor de Urker brandweer, je kan ons binnenkort zelf wel eens nodig hebben.’

Helpen met plezier

‘Wij als brandweer staan 24/7 voor u en uw kinderen klaar en verwachten van u respect en medewerking wanneer wij gealarmeerd worden voor een incident. Vele Urkers hebben we al mogen helpen en we doen dat met veel plezier, ook diegene die vuurwerk en bierflesjes naar ons gooiden helpen we graag als ze onze hulp nodig hebben.’

De gemeente Urk gaat vandaag overleggen met alle betrokken partijen. Burgemeester Cees van den Bos wilde gisteren niet uitgebreid reageren. ‘Onacceptabel’ en ‘uitermate triest’ noemde de burgemeester de vuurwerkrellen wel.