Brexit breakfast verenigt Urker vissector

Adviseur econoom Wim Boonstra hield als gastspreker tijdens een uitgebreid visontbijt een lezing over de gevolgen die de Brexit mogelijk met zich mee brengt. Hij ging in op de bedreigingen en uitdagingen voor de visserijsector. De Urker vissers zijn bang dat ze op termijn niet meer mogen vissen in Britse wateren. Ondernemingen die varen onder Britse vlag maken zich bovendien zorgen over de sociale onzekerheid die hen mogelijk te wachten staat.