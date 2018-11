Bruggen blijven dicht tijdens lunch op Urk

Directie: Aankoop duur kankermedi­cijn niet van invloed op faillisse­ment IJsselmeer­zie­ken­hui­zen

6 november Er is geen verlies geleden of sprake van gemiste omzet bij het ziekenhuis omtrent de levering van dure geneesmiddelen. Bovendien is er geen sprake van een gat in de begroting van MC IJsselmeerziekenhuizen, zoals de publicatie van Follow The Money suggereert.