Burgemeester over vuurwerkrellen op Urk: ‘Onacceptabel en uitermate triest’

De burgemeester gaat om de tafel met de politie en andere partijen die zaterdagavond in touw waren. In afwachting van dat overleg wil Van den Bos niet veel kwijt over de onlusten. Via zijn woordvoerder Nico Schipper laat de Urker burgervader weten dat hij het ‘onacceptabel’ vindt wat er is gebeurd. ,,Hij keurt het ten zeerste af’’, zegt Schipper namens Van den Bos. ,,We willen eerst de feiten op een rij hebben voordat we er verder uitspraken over doen.’’