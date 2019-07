Burgemeester Pieter van Maaren (55) verruilt Urk voor Zaltbommel

De gemeenteraad van Zaltbommel heeft in een raadsvergadering haar voorkeur uitgesproken. De verwachting is dat Van Maaren (CDA) in september wordt beëdigd als burgemeester van de Gelderse gemeente. Hij is nu nog burgemeester van Urk en een van de dertig kandidaten die reageerden op de vacature voor het ambt van burgemeester in Zaltbommel.