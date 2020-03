Burgemeester roept Urkers in videoboodschap op om saamhorigheid te tonen

Flevoland blijft extra ambulances houden

13 maart Na van de faillissement van de MC Groep in 2018 en het verdwijnen van de 24-uurs spoedzorg in Lelystad zijn er uit voorzorg extra ambulances ingezet in Flevoland en met name op Urk. Omdat de ambulances nodig bleken te zijn, blijven twee ambulances boven de benodigde capaciteit in Flevoland ingezet worden.