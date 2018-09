Burgemeester Urk: 'Deze branden hebben topprioriteit'

Van Maaren laat weten dat politie en brandweer en gemeente er alles aan doen om te achterhalen wie verantwoordelijk is of zijn voor de serie van nu 11 branden. ,,Het is niet zeker, maar de tekenen wijzen natuurlijk wel in de richting van opzet. Vroeg of laat loopt zo'n pyromaan tegen de lamp. Maar ik had liefst gezien dat dat gisteren al was dan pas morgen gebeurt."