Burgemeester Urk heeft ‘goed gesprek’ met jeugd: ‘Ze hebben gezegd waar ze mee zitten’

Een van de jongeren wil tijdens een rookpauze wel kort iets zeggen over het gesprek. ,,Het is goed’’, zegt hij. ,,We praten over een oplossing.’’ Ja, hij aanwezig bij de vuurwerkrellen die al drie achtereenvolgende weken plaatsvinden op Urk. Als kijker, niet als aanstichter, laat hij weten. De onrust is een gevolg van de ‘beperkingen’, geeft hij aan. Oftewel, de coronaregels en het vuurwerkverbod.

Inhoudelijk

Meer wil hij niet kwijt. ,,Dat hebben we afgesproken.’’ Ook de rest van de groep gaat even later niet op de ontmoeting met de burgemeester in. ,,We houden het voor onszelf’’, zegt Van den Bos na afloop van twee gespreksrondes met in totaal 17 jongeren. Wel spreekt hij van een ‘goed, inhoudelijk’ gesprek. ,,Ze waren open in mijn richting en hebben gezegd waar ze mee zitten. We hebben er goed over doorgepraat.’’

Volledig scherm Vuurwerk op de rotonde in De Akkers, waar het al drie weekenden lang onrustig is. © Martijn Bijzitter

Mogelijk komt er een vervolg op de gesprekken, zegt de burgemeester. ,,Ik heb allerlei zaken gehoord waar we naar gaan kijken.’’ Of de jongeren zichzelf hebben gemeld of zijn benaderd door de gemeente, kan hij niet zeggen. ,,Ik ben al blij dat we het gesprek hebben kunnen voeren.’’

Oproep aan jongeren

Van den Bos, die onlangs bedreigd is rond de rellen, deed twee weken geleden al een oproep aan jongeren om met hem rond de tafel te zitten. ,,Ik zou vooral willen vragen. Wat zit hier achter? Besef je wat je gedrag betekent voor anderen? Helpt het je verder? Hoe kunnen we je verder helpen in het leven?’’ zei hij tegen deze krant.

,,Ik had liever eerder met jongeren om de tafel gezeten’’, gaf hij vrijdagmiddag aan. ,,Ik heb oproepen gedaan, maar uiteindelijk is het moeilijk te realiseren. Ik ben blij dat het is gelukt, hoe eerder hoe beter.’’

