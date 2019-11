Burgemeester Urk vraagt coördinatiecentrum Den Helder om tóch te duiken naar gezonken kotter

‘Wachten op beter weer’

De kotter zelf is gelokaliseerd, maar duikers kunnen niet bij het wrak komen vanwege het slechte weer. Daar is tot nu toe geen verandering ingekomen, laat een woordvoerder van de kustwacht weten. ,,Op dit moment is het volgens de duikers nog niet mogelijk om het water in te gaan.” Ook morgen is het onzeker of duikers in actie kunnen komen. ,,Het is wachten op beter weer.”