Burgemeester Urk zint op juridische stappen na omstreden column Radio 1: ‘Ze wenst inwoners dood’

Van Maaren is ‘bijzonder geraakt’ door de column van Elfie Tromp. ‘Uiteraard heb ik contact opgenomen met het Openbaar Ministerie, bekijk de juridische mogelijkheden en de verantwoordelijken van de publieke omroep’, schrijft hij op het sociale medium. Volgens woordvoerder Eef de Vries is er ‘massaal gereageerd’ op de column. ,,We zoeken uit of de column grenzen overschrijdt, met de uitspraak over dijken doorsteken. Daarmee geef je aan dat je de inwoners dood wenst. Een verschrikkelijke uitspraak natuurlijk. Naar aanleiding daarvan hebben we contact opgenomen met justitie. Of het een zaak wordt moet blijken. We zijn geen specialisten. We bekijken wat zijn onze mogelijkheden zijn hier iets aan te doen.’’

Ook heeft de gemeente contact opgenomen met Radio 1 om het over de column te hebben. ,,Het contact is gelegd, maar inhoudelijk is er nog niet over gesproken. We worden teruggebeld.’’

De Vries laat ook weten dat er ‘veel’ aangiftes bij de politie zijn binnengekomen, naar aanleiding van de column. ,,Hoeveel weten we niet.’’

Column Tromp

Tromp legde in haar column op Radio 1 de schuld van de escalatie in Urk alsnog bij Geert Wilders. Ook zei zij dat bij Urk ‘de dijken moeten worden doorgestoken.’ ,,Te walgelijk voor woorden”, reageerde Wilders in het ochtendprogramma Goedemorgen Nederland van WNL. De PVV-voorman was vrijdagochtend in het programma aanwezig als co-presentator. ,,Nu zijn het niet alleen Urkers en Marokkanen die elkaar belagen, maar gaat iemand van de NPO extra zitten stoken. Dat is ontzettend kwalijk.”