Burgemeester Van Maaren verlaat Urk: ‘De dynamiek hier heb ik nooit als belastend ervaren’

Burgemees­ter Pieter van Maaren (55) verruilt Urk voor Zaltbommel

4 juli Burgemeester Pieter van Maaren (55) van Urk vertrekt en wordt burgemeester van Zaltbommel. Dat is zojuist door de gemeenteraad in de Gelderse gemeente bekendgemaakt. Van Maaren was vanaf 2012 burgemeester op Urk.