Burgemeester van Urk laat van zich horen: ‘Ik ben echt niet met heel Urk in gevecht’

Heel Urk deelt bericht over ‘rol burgemees­ter’ in proces Baudet, gemeente: ‘kijk uit, nepnieuws!’

12 maart De gemeente Urk waarschuwt voor nepnieuws dat rondgaat over burgemeester Cees van den Bos en het onderzoek naar politicus Thierry Baudet. In het bericht, dat opgemaakt is in de stijl van Omroep Flevoland, wordt gesuggereerd dat de burgemeester een rol zou hebben gespeeld in dat onderzoek.