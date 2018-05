Burgemeester van Urk pleit voor Keteltunnel

Het is en wordt volgens Van Maaren meer en meer een flessenhals waar het verkeer in beide richtingen soms vastloopt, omdat de brug zeker in de zomermaanden vaak omhoog moet. Op Omroep Flevoland zegt hij zich daar zorgen over te maken.

Miljoenen

De Ketelburg werd in 1970 in gebruik genomen en is met 800 meter een van de langste bruggen in Nederland. Het idee om er een tunnel te bouwen is niet nieuw. Het CDA in Flevoland opperde dit ook al in 2011 en nam het op in het verkiezingsprogramma van 2015. Maar vooralsnog lijkt er geen steun te zijn voor een dergelijk miljoenenproject.