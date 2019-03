Buurtbewoner zag gevecht op Urk: Het was heel overweldigend

Schuttingen op slot

Ook vandaag hoor je volgens W. niks anders op Urk. ,,Het leeft hier heel erg, iedereen heeft het erover. Er staan geen auto's meer in de straat en ineens zitten alle schuttingen op slot. Dat is normaal echt niet zo.’’ Bang is W. niet. ,,Nou, bang... ik neem het allemaal wel serieus en echt plezierig is het niet. Als je ineens knallen hoort dan schrik je wel.’’ Op social media en in appgroepen gaan berichten rond die oproepen tot geweld op Urk. Voor komende vrijdagavond wordt een knokpartij afgekondigd. In een filmpje wordt de jongen met de dood bedreigd. ,,Ja, dat is denk ik wel waar hoor, dat hoor ik hier overal. Vrijdagavond komen ze weer.’’