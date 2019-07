Camera’s en nieuwe sloten: visverwerker Urk vreest voor granaatlegger

Nieuwe poli voor reumapa­tiën­ten in Emmeloord

2 juli Met de opening van een volwaardige polikliniek voor reumapatiënten in het voormalige Dr. Janssenziekenhuis in Emmeloord heeft Reumazorg Flevoland nu drie klinieken waar de zorg wordt voortgezet die eerder werd geleverd vanuit het failliete MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad.