CameraNU.nl Urk neemt Amsterdamse fotozaak over

De overname past in de ‘online-to-offline strategie’ waaraan het bedrijf momenteel werkt. Fysieke winkels hebben volgens CameraNU.nl toegevoegde waarde omdat er persoonlijk advies mogelijk is en de koopwaar kan worden bekeken, gevoeld en geprobeerd.

Volgens een woordvoerder van het bedrijf volgen waarschijnlijk op korte termijn meer nieuwe vestigingen. Eerder al besloot het Urker bedrijf tot een verregaande samenwerking met CameraTools in Apeldoorn en City Foto in Eindhoven.

De komende maand wordt de online winkel van Foto Booms geïntegreerd in de webshop van CameraNU.nl. De winkel aan de Van Woustraat in Amsterdam is de afgelopen weken al omgebouwd in de stijl van het Urker bedrijf. Het huidige personeel blijft in dienst.