CDA Urk wil alsnog onderzoek naar mogelijkheden voor kleinschalig hotel in de haven

Martin Sitalsing nieuwe baas bij politie Mid­den-Nederland

10 september Martin Sitalsing wordt de nieuwe baas van de eenheid Midden-Nederland, die actief is in de provincies Utrecht en Flevoland en in het Gooi. Sitalsing vertrok in 2012 na 27 jaar bij de politie, omdat hij niet de leiding kreeg over een van de elf eenheden van de nieuwe Nationale Politie. Hij is nu nog voorzitter van de raad van bestuur van Lentis, een instelling voor de geestelijke gezondheidszorg in Groningen.