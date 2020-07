Cees van den Bos (SGP) uit Zeeland nieuwe burgemeester van Urk: ‘Ik heb wat met de mentaliteit’

Op Urk waren hiervoor alleen mannen die lid waren van de ARP/CDA en ChristenUnie burgemeester. ,,Ik wil samen met iedereen bouwen aan een mooi en krachtig Urk. Is ben van de SGP, maar ik ben burgemeester voor iedere Urker. Iedereen is me even lief, van orthodox tot vrijzinnig. De afstand tussen Zeeland en Urk is niet zo groot, dat heb ik ook ervaren met de gesprekken die ik met jullie heb gevoerd”, liet de relatief jonge Van den Bos vanavond weten. Via een videoverbinding sprak hij de raad toe.

Van den Bos is getrouwd en heeft zes kinderen. Na de zomervakantie start hij als burgemeester van Urk. Als wethouder van Schouwen-Duiveland had hij momenteel het Sociaal Domein, onderwijs en arbeidsmarkt in zijn portefeuille. Schouwen-Duiveland is een eiland in Zeeland en telt bijna 34.000 inwoners. Zierikzee is het bestuurscentrum. Van den Bos is geboren in het vissersdorp Bruinisse en woont daar nog steeds. Binnenkort verhuist hij dus naar een ander vissersdorp.

Logische stap

,,Het is een logische volgende stap”, zegt hij in een eerste reactie. ,,Wanneer je een tweede periode als wethouder ingaat en je merkt dat je er iets voor voelt om die stap te maken, dan hou je een beetje in de gaten wat er voorbijkomt. Het is niet zo dat ik overal burgemeester wil worden. Maar ik heb altijd tegen mijn vrouw gezegd, als Urk voorbij komt, dan solliciteer ik. Dat is ook een vissersdorpje en ik heb wat met die mentaliteit.”

Volgens Bakker van de vertrouwenscommissie op Urk is Van den Bos ‘representatief, samenbindend en daadkrachtig’. ,,Hij is als bestuurder open en toegankelijk en heeft een oog voor de medemens. Hij zal met verve het boegbeeld van Urk zijn.”

Opvolger

Pieter van Maaren (CDA) nam in september vorig jaar na zeven jaar afscheid als burgemeester van Urk en werd burgemeester van het Gelderse Zaltbommel. Sindsdien neemt Ineke Bakker (VVD) het ambt waar. Zij was de eerste vrouw en VVD’er die (waarnemend) burgemeester was van de gemeente Urk. Bakker blijft aan als waarnemend burgemeester totdat de nieuwe burgemeester is geïnstalleerd. Dit gaat waarschijnlijk begin oktober gebeuren.

Van den Bos kreeg meteen veel felicitaties op social media. ‘Wat een mooi nieuws!’, schrijft Kees van der Staaij, fractievoorzitter van SGP in de Tweede Kamer, op Twitter over de aanbeveling van de gemeenteraad om Van den Bos burgemeester van Urk te laten worden. ‘Het is de goede man op de goede plaats’. Ook Jack van der Hoek, burgemeester van Schouwen-Duiveland, reageert op Twitter. ‘Gemeente Urk mag zich gezegend weten met Cees als voorgedragen burgemeester. Maar voor ons college en de gemeente is het een verlies. Het is een kundig wethouder en een zeer gewaardeerde collega.’

Twaalf sollicitanten

Naar de burgemeesterspost op Urk hebben twaalf mensen gesolliciteerd. Onder de sollicitanten die hun interesse bij commissaris van de Koning Leen Verbeek kenbaar hebben gemaakt, waren ook twee vrouwen en één PVV’er.

De vertrouwenscommissie, met zes fractievoorzitters, de griffier als secretaris, de interim-gemeentesecretaris en een wethouder als adviseur, heeft gesprekken gevoerd met de geselecteerde kandidaten. Door de coronacrisis heeft het traject vertraging opgelopen en is in maart de zoektocht tijdelijk stopgezet.

Aanbeveling

De raad op Urk stelde vanavond in een besloten vergadering de aanbeveling vast. Het nieuws werd daarna bekend tijdens het openbare deel van de raadsvergadering in het gemeentehuis. De nieuwe burgemeester wordt uiteindelijk door de Kroon benoemd.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties volgt doorgaans de aanbeveling van de raad in zijn voordracht aan de koning. Na ondertekening van het Koninklijk Besluit is de benoeming een feit.

Volledig scherm Pieter van Maaren nam vorig jaar na zeven jaar afscheid als burgemeester van de gemeente Urk. © Foto Freddy Schinkel