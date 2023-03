Celstraf voor Ayoub (20) vanwege mishandeling en drugs dealen op Urk: ‘Zorgwekkende houding’

Als hij terugloopt verandert alles: een jaar na de schokkende McDonald’s-moor­den in Zwolle

Ineens klinkt een schot. En nog een. Elf knallen in totaal. De paniek is groot. Kinderen krijsen. Mensen duiken onder tafels of rennen naar buiten. Twee mannen blijven achter. Van dichtbij doodgeschoten. Vandaag precies een jaar geleden, in een McDonald’s in Zwolle.