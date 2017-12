CNV steunt vissorteerders op Urk

Justitie zet zwaar geschut op affaire Urk

16 december 'Nou hebben ze de spin in het web te pakken', zegt de één. 'Half Urk zat hier al tijden op te wachten', zegt een ander. De cokeaffaire op Urk spreidt zich uit als een olievlek. Twee dagen geleden is Leendert R. (50) van zijn bed gelicht op Urk. Justitie ziet hem als een grote man in de 'cocainevisserij'. Het Openbaar Ministerie heeft in de persoon van Koos Plooij zwaar geschut op de zaak gezet.