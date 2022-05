Coalitie op Urk is rond, namen van wethouders zijn bekend

Dit zijn de 5 meest verrassen­de verkie­zings­uit­sla­gen in Oost-Nederland

Het besluit van de kiezer leidde in Oost-Nederland in meerdere gemeenten tot verbaasde blikken op de uitslagenavond. Van een verpletterende nieuwkomer in Hattem en een alleenheerser in Zeewolde tot een bloedstollende strijd om de verkiezingswinst in Heerde én Zwolle.

