Corona slaat hard toe in verpleeghuizen in Emmeloord en Urk: twee ouderen overleden

poll Heksen­jacht op pedofielen leeft op: ‘Binnen tien minuten had ik 10 vieze mannen achter me aan’

28 oktober ‘Speel geen eigen rechter’. De politie waarschuwde gisteren dat pedofielenjagers in Nederland zich gedeisd moeten houden. Via sociale media rekruteren ze medestrijders en lokken ze vermeende pedofielen op straat in de val. Wat drijft de pedojager om nu zo massaal in actie komen?