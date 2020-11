Corona treft verzorgingshuizen Urk: in één huis 14 van de 15 kwetsbare bewoners besmet

Corona slaat hard toe in verpleeg­hui­zen in Emmeloord en Urk: twee ouderen overleden

19:37 Verzorgingshuizen in Emmeloord en op Urk worden hard getroffen door het coronavirus. In twee verzorgingshuizen op Urk en twee in Emmeloord zijn de afgelopen dagen besmettingen geconstateerd. Van verzorgingshuis Wittesteijn in Emmeloord zijn vorige week zelfs twee ouderen overleden door corona.