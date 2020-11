Corona-uitbraak bij verpleeghuis op Urk ‘onder controle’

Explosieve stijging coronage­val­len op Urk, politie beëindigt feest met 50 jongeren

2 november Op Urk zijn grote zorgen over de stijging van het aantal coronagevallen. Zaterdagnacht is een jeugdhonk met zo’n vijftig jongeren ontruimd. ,,Dit mag niet en is helemaal niet slim aangezien het aantal besmettingen flink stijgt”, zegt woordvoerder Nico Schipper van de gemeente Urk.