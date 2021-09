Crowdfunding voor stripboek over droevige lot van enige joodse gezin op Urk: ‘Recent nazi-incident laat zien hoe belangrijk dit is’

Stichting Odulphus is met een crowdfundingsactie gestart om de realisatie van een stripboek mogelijk te maken over het enige joodse gezin dat tijdens de Tweede Wereldoorlog op Urk leefde. Het gezin Kropveld werd in 1943 in Sobibor vermoord door de nazi’s.

Eerder dit jaar ontvouwde de stichting haar plannen voor een stripboek. Inmiddels is online een geldinzamelingsactie gestart. Het doel is om 6.500 euro binnen te halen om het stripboek mogelijk te maken. De teller staat op 830 euro.

,,We hebben eerder al zo’n 62.000 euro bijeengebracht voor dit project, maar we hebben nog net niet genoeg om de laatste pagina’s van het stripboek te maken”, zegt Jelle van Slooten van Stichting Odulphus. ,,Ook voor het bijbehorende lespakket en een QR-code voor een vertelroute op Urk hebben we nog geld nodig.”

Wapenen tegen antisemitisme

Het gezin Kropveld was in de oorlog het enige Joodse gezin dat op Urk woonde. Zij werden in 1943 in concentratiekamp Sobibor vermoord door de nazi’s.

Volledig scherm Hendrika Kropveld-De la Penha en Samuël Israël Kropveld. © Stichting Odulphus

De stichting wil stripboek en lespakket verspreiden op de basisscholen van Urk, Flevoland en andere plaatsen in Nederland. Het doel is de geschiedenis van jodenvervolging onder de aandacht van jongeren brengen.

Van Slooten: ,,We willen hen wapenen tegen antisemitisme, racisme en discriminatie. Helaas is dat nog steeds zeer noodzakelijk. Het incident vorige week laat zien hoe belangrijk het is om in het onderwijs op een goede wijze aandacht te besteden aan dit onderwerp.”

Jongeren in nazi-uniformen

Vorige week zaterdagnacht ging een groepje jongeren op Urk gekleed in nazi-uniformen door het dorp. Ze speelden onder meer de executie na van een gevangene met jodenster op de borst. Nadat foto's uitlekten van het incident, brak een storm van kritiek los.

Het stripboek moet jongeren onder meer bewuster maken van de verschrikkingen van de Holocaust. De verwachting is dat het boek volgend jaar enige tijd voor 4 mei uitkomt.